Смена климата в Египте вывела опасных тварей к людям

Российские туристы, вернувшиеся из Египта, сообщили о случаях появления ядовитых змей вблизи жилых зон и туристических объектов. По словам отдыхающих, змей можно встретить после бурь, дождей и резких погодных изменений, когда пресмыкающиеся выходят из пустынных районов к населенным пунктам, сообщает ИА Ель.

Туристы также упоминают о встречах с другими опасными видами фауны — скорпионами и морскими животными, обитающими в Красном море. Среди них мурены, морские ежи, скаты и рыбы-камни, а на мелководье — ядовитые крылатки.

Отдыхающие утверждают, что изменения климата усиливают такие явления. После затяжных дождей и песчаных бурь змеи и скорпионы оказываются на территории отелей и туристических зон, что вызывает беспокойство у приезжих.

Информацию о повышенном риске подтверждают местные источники. Они отмечают, что в период нестабильной погоды животные покидают естественные места обитания и могут появляться рядом с людьми. Туристам рекомендуют соблюдать осторожность и избегать прогулок по неосвещенным или пустынным участкам.

