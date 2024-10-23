Сменивший пол участник СВО рассказал о выходе из-под Киева

Трижды сменивший пол, награжденный участник специальной операции (СВО) Максим Перов, ныне известный как Максин Перова, поделился своими воспоминаниями о событиях первых дней СВО в интервью YouTube-каналу БОГЕМАLIVE.

Он рассказал, что после боев под Киевом ему удалось выбраться вместе с главной воинской колонной, в то время как бойцам других подразделений приходилось прибегать к эвакуации.

По словам Перова, после успешного выхода из окружения под Киевом наступило определенное спокойствие.

Ветеран отметил, что со временем, когда он и его сослуживцы накопили боевой опыт, они смогли преодолеть первоначальное «удивление».

«Летняя кампания 2022 года — к этому времени многие уже получили боевой опыт и поняли, зачем и как, что делают. Но до этого была такая немножко тряска, потому что воевавших мало кого было», — рассказал ветеран.

Ранее сообщалось, что российское правительство при условии доработок поддерживает законопроект, запрещающий иностранцам из стран, в которых возможна смена пола, усыновлять российских детей.

Новые правила запретят усыновлять или брать под опеку детей из России гражданам таких стран, как Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Эстония.