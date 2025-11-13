Смерть через семь дней после короны: мексиканская красавица и ее бойфренд погибли в жутком ДТП

Девушка на легковом автомобили разбилась со своим бойфрендом Хесусом Эдуардо Севериано Гарсией, врезавшись в грузовик с полуприцепом. Они оба погибли. Состояние водителя грузовика остается неизвестным.

Прокуратура штата начала расследование для установления всех обстоятельств смертельного ДТП. Трагедия произошла спустя всего неделю после того, как Герреро получила корону победительницы конкурса красоты Теокальтиче.

Церемония коронации состоялась 30 октября, а уже 6 ноября молодая девушка трагически погибла.

Это уже второй случай за последнее время, когда королева красоты становится жертвой смертельной автомобильной аварии. Ранее в Эквадоре бывшая победительница конкурса красоты города Эль-Эмпальме также погибла в ДТП.

