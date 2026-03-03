Смерть на завтрак: диетолог развенчала мифы о «глянцевой» еде из соцсетей

Модные завтраки, ставшие визитной карточкой социальных сетей, таят в себе скрытую угрозу для здоровья и могут сокращать продолжительность жизни. Как сообщает издание REGIONS , диетолог с 10-летним стажем Олеся Кривцова предупреждает: за яркими кадрами с авокадо-тостами и смузи-боулами часто скрывается опасный коктейль из быстрых углеводов и патогенов. Погоня за эстетикой и «лайками» заставляет пользователей игнорировать пищевую ценность продуктов, что неизбежно ведет к серьезным нарушениям обмена веществ и работы сердца.

Анализ популярных фуд-трендов показывает тревожную картину: фотогеничность блюда стала важнее его безопасности. Смузи-боулы, щедро сдобренные подсластителями, и тосты с промышленной арахисовой пастой создают лишь иллюзию здорового питания. На деле же обилие трансжиров и рафинированного сахара в таких «диетологических» шедеврах провоцирует развитие инсулинорезистентности. По словам эксперта, даже натуральные сиропы и мед вызывают в организме ту же реакцию, что и обычный сахар — резкий выброс инсулина и износ поджелудочной железы.

Особое коварство кроется в «суперфудах» и сыроедческих напитках, которые блогеры преподносят как панацею. Кривцова отмечает, что коктейли без термической обработки могут быть источником патогенной микрофлоры, а детокс-напитки с высокой кислотностью беспощадно уничтожают эмаль зубов и слизистую желудка. Даже семена чиа при ежедневном употреблении способны вызвать метеоризм и нарушить всасывание минералов, создавая проблемы для щитовидной железы.

Специалист советует не превращать тарелку в многослойный арт-объект, а вернуться к простым и понятным решениям. Идеальный завтрак не требует экзотических ингредиентов и сложных фильтров — для стабильной энергии организму достаточно овсянки на воде, творога или яичницы с овощами. Здоровая еда должна давать силы, а не служить инструментом для набора популярности в сети, ведь за минутную славу в интернете приходится расплачиваться годами лечения.

