Смерть от букашки: укусы каких распространенных насекомых могут быть опасны для человека

Укусы муравьев могут быть опасными для человека. В этот момент в организм попадает небольшое количество яда, который может вызвать отек, зуд, раздражение и даже аллергическую реакцию. Первое, что следует сделать при укусе муравья, – не паниковать.

«После укуса рекомендуется промыть место атаки холодной водой и нанести антисептическое средство для предотвращения возможных инфекций. Если укус сильно болезненный или вызывает аллергическую реакцию, необходимо обратиться к врачу», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» аллерголог-иммунолог Рустам Жданов.

Чтобы избежать укусов муравьев, следите за чистотой в доме, на участке или в квартире. На открытых пространствах еду лучше не оставлять. Избегайте муравейников или места, где муравьи выстроили себе маршрут. Установите барьеры для предотвращения вторжения муравьев в дом. При работе в саду или в лесу носите защитную одежду и обрабатывайте открытые участки тела средством от укусов насекомых.

Самые опасные виды – это красный огненный муравей, муравей пуля, муравей бульдог, сиафу. Большая часть из них живет в Африке или Австралии, их яд смертельно опасен для грызунов и других насекомых, человек будет испытывать сильную боль, а смерть может наступить от отека внутренних органов.

«Укусы тех муравьев, что обитают в России, опасны именно последствиями, зачастую это отек Квинке, который при небольшом промедлении убивает человека», – уточнил эксперт.

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