Снижается иммунитет и развивается аллергия: какую ошибку при использовании увлажнителя воздуха совершают все

Увлажнитель – вещь полезная, пригодится и зимой, и летом. Гаджет помогает избежать развития аллергии, увлажняет кожу, да и дышится с ним легче, особенно астматикам. Но все это только при одном условии.

Очень важно использовать увлажнитель правильно. Эффект зависит от того, какую воду вы в него заливаете и как часто чистите. Оказывается, нужна исключительно дистиллированная вода, чтобы избежать размножения бактерий и плесени. По этой же причине тщательно мыть увлажнитель нужно после каждого использования.

«В противном случае в квартире будут распространяться бактерии и плесень. А это снижает иммунитет, увеличивает риск аллергических реакций. Могут появиться головные боли, повышенная утомляемость, кашель и насморк», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» аллерголог-иммунолог Рустам Жданов.

Также важно вовремя менять картриджи и фильтры и постоянно проветривать помещение.

Ране мы рассказывали, как выбрать увлажнитель воздуха.