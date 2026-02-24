Смерть от невидимого убийцы: на Сахалине возбудили дело после гибели мужчины и женщины

В городе Оха Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек от отравления угарным газом, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР) в мессенджере MAX.

По информации ведомства, трагедия произошла 19 февраля в одной из квартир дома, расположенного на улице Комсомольской. Тела 48-летнего мужчины и 41-летней женщины были обнаружены на месте происшествия.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Точные обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее Следственный комитет России (СКР) выдвинул новое обвинение по делу о пожаре в сауне в Кемеровской области, где погибло пять подростков.