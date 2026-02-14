Смерть в 23 года: кардиологи назвали шесть симптомов приближающейся остановки сердца

Кардиологи предупреждают: ежегодно в России жертвами внезапной остановки сердца становятся до четверти миллиона человек. Об этом пишет Новосвят .

Врач Мария Яковлева пояснила, что провокатором выступает не только инфаркт, но и другие патологии: ишемия, сердечная недостаточность, а также желудочковая тахикардия. Особую обеспокоенность специалистов вызывает омоложение проблемы: смерть все чаще настигает студентов и спортсменов, которые раньше не жаловались на здоровье.

Ученые из Швеции изучили около тысячи эпизодов внезапной гибели людей в возрасте от года до 36 лет. Выяснилось, что средний возраст погибших составлял 23 года, причем среди них доминировали лица мужского пола. Примерно у трети умерших за полтора года до трагедии проявлялись настораживающие признаки. В их число вошли обмороки, судорожные приступы, ощущение сильного сердцебиения, приступы тошноты, лихорадка, а также специфические отклонения, фиксируемые на электрокардиограмме.

Кроме того, в группе погибших обнаружились люди с психическими расстройствами. Медики обратили внимание на вероятное негативное воздействие психотропных лекарств на сердечную мышцу. Исследователь Фриск Торелл акцентировал, что подобные симптомы требуют немедленного и всестороннего обследования. По его мнению, необходима не только кардиограмма, но и консультация психиатра, поскольку психоэмоциональное состояние тесно коррелирует с работой сердца.

Эксперты настаивают на регулярной диагностике сердечно-сосудистой системы, особенно для молодых людей, ведущих активный образ жизни. Статистика неумолима: даже при своевременно оказанной помощи шанс выжить после остановки сердца не превышает 20 процентов.

