Смерть в бьюти-коворкинге: москвичка скончалась во время подтяжки рук

В центре Москвы, в частном бьюти-коворкинге на Краснопролетарской улице, 39-летняя пациентка скончалась прямо во время операции. Женщина делала брахиопластику — подтяжку кожи и удаление жира на внутренней стороне плеч и умерла из-за анафилактического шока, вызванного введенным обезболивающим. Об этом сообщает «Мослента».

У процедуры, которая должна была избавить от дряблости и придать рукам красивый контур, оказался смертельный исход. Организм пациентки не выдержал препарата. Реанимационные мероприятия, если они и проводились, результата не дали.

Операцию делала врач с 13-летним стажем. Она хвасталась стажировками в Испании и Германии. Но была одна существенная деталь: лицензии на проведение данной процедуры у нее не было. Теперь медику грозит уголовная ответственность.

Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 235 УК РФ («Незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет колонии.

