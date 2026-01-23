Смерть за несколько часов: врач рассказала о болезни, при которой кожа слезает, как у змеи

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Екатерина Кулова сообщила об опасных особенностях синдрома Лайелла. По ее словам, это редкое заболевание требует незамедлительного начала терапии, так как при его развитии счет идет на часы, сообщает ИА Регнум .

Специалист пояснила, что болезнь проявляется в виде отслоения эпидермиса и поражения слизистых оболочек. Кожа пациента приобретает вид, характерный для сильного термического ожога. На пораженных участках образуются пузыри, после вскрытия которых эпидермис слезает.

Кулова отметила, что синдром Лайелла может развиться на фоне приема ряда лекарственных препаратов, таких как нестероидные противовоспалительные средства и антибиотики. Также его возникновение может быть связано с наличием инфекции или онкологического заболевания. Пациенты с таким диагнозом, как правило, находятся в тяжелом состоянии, а уровень летальности при этой болезни остается очень высоким. Прогноз зависит от площади поражения и своевременности начала лечения, но даже в благоприятных случаях заболевание часто приводит к смерти.

Ранее сообщалось, что бывшего главу «Уралкалия» Владислава Баумгертнера нашли мертвым на Кипре.