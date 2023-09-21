«Смертельная кольцовка»: экстрасенс рассказала, почему нельзя класть свои вещи в гроб покойного

В древние времена считалось, что чем больше предметов положить в усыпальницу к покойному, тем лучше он будет себя чувствовать в загробном мире. В Египте в иной мир вместе с покойным отправляли даже жен и слуг.

Сейчас, прощаясь с умершим родственником, некоторые люди кладут в гроб какую-то вещь от себя: обручальное кольцо, платочек, даже прядь своих волос. Но на самом деле это большая ошибка.

Известная предсказательница Инна Мишина рассказала, почему нельзя класть свои вещи в гроб покойного. По ее словам, желание «подарить» что-то личное усопшему может привести к гибели.

«Покойник — это мертвая энергетика, которая может забрать с собой. Даже если усопший хотел эту вещь. Это называется смертная кольцовка. Это то, что замыкается вместе с покойником», — заявила Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она предупредила, что, получив вещь, покойный забирает энергию живого человека.

«Это не просто опасно, это смертельно опасно для того человека, который положит вещь в гроб», — подчеркнула ясновидящая.

Экстрасенс также посоветовала не носить и не раздавать вещи усопшего. Их нужно сжигать.

«В связи с тем, что мертвая энергетика с живой несовместимы, она может навредить живому человеку. Он может получить смертельное заболевание, или произойдет несчастный случай. Человек может даже погибнуть. Это случится в течение 40 дней», — заключила Мишина.

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