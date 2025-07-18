Смертельная угроза: как можно заразиться бешенством без укуса

Кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская в беседе с Life.ru рассказала , как бешенство передается человеку без укуса зараженного животного.

Бешенство остается одним из самых опасных заболеваний с летальным исходом в 100% случаев после появления симптомов. По данным экспертов, заразиться можно не только через укус больного животного, но и при контакте с его слюной или разделке инфицированного мяса.

По словам Демьяновской, вирус бешенства проникает через микротрещины на коже и слизистых, что делает опасным даже обработку туш без видимых повреждений на руках.

«Бешенство — крайне опасное вирусное заболевание, которое развивается стремительно и всегда приводит к смерти человека, если вовремя не ввести вакцину и/или антирабический иммуноглобулин. К сожалению, лекарств от уже развившегося бешенства нет», — отметила специалист.

Инкубационный период заболевания длится от 30 до 90 дней — за это время вирус по нервным волокнам достигает головного мозга. Скорость развития инфекции зависит от места проникновения: укусы в области головы и шеи наиболее опасны. Первые симптомы напоминают ОРВИ — температура 38 °C, головная боль, раздражительность. Затем появляются характерные признаки: водобоязнь, судороги при попытке пить, агрессивное поведение. Финальная стадия — паралич дыхательных мышц — наступает через 5-7 дней после начала симптомов.

Единственный способ спасти жизнь — экстренная вакцинация в первые часы после потенциального заражения. Курс включает шесть инъекций в течение 90 дней. В случаях высокого риска (укусы в голову, шею, кисти) дополнительно вводят антирабический иммуноглобулин. Эти препараты доступны в травмпунктах и инфекционных больницах круглосуточно.

Ранее сообщалось, что всплеск бешенства произошел в Румынии на границе с Украиной.