Роковая ошибка водителя УАЗа привела к гибели пяти человек на заполярной дороге

На автомобильной магистрали, связывающей город Норильск с аэропортом Алыкель, произошло дорожно-транспортное происшествие с многочисленными жертвами.

Инцидент произошел в вечернее время, когда видимость на северной трассе могла быть ограничена.

По информации, предоставленной Управлением МВД по Красноярскому краю, авария случилась примерно в 18:30 по местному времени (14:30 по московскому времени). Водитель отечественного внедорожника марки УАЗ, по неустановленным пока причинам, совершил роковой маневр, выехав на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с крупнотоннажным грузовиком Scania.

Последствия столкновения оказались катастрофическими. Пять человек, находившихся в УАЗе, включая водителя, погибли мгновенно, не оставив шансов на спасение. Еще трое участников аварии получили травмы различной степени тяжести и были незамедлительно доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Сразу после получения сообщения о происшествии на место выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители приступили к тщательному изучению обстоятельств аварии. Для обеспечения безопасности движения и работы специалистов на участке дороги, где произошло ДТП, было организовано реверсивное движение.

Представители Следственного комитета уже заявили о намерении возбудить уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц.

Ранее стало известно, Дмитрий Нагиев получил травму на сцене.