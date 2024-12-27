Смертельное ДТП унесло жизни двух человек в Иркутской области

В Иркутской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Еще двое получили ранения. Об этом ТАСС сообщил мэр Братска Александр Дубровин.

Авария случилась, когда автобус, следовавший из Братска в Тулун, столкнулся с грузовым автомобилем на обочине дороги, приблизительно в 20 км от села Покосное.

На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования/ Перевозчик тоже не медлил и сообщил, что другой автобус отправился для эвакуации пассажиров, как написал Дубровин в телеграм-канале.

Сейчас устанавливается точное количество пострадавших, так как в районе ДТП наблюдаются проблемы со сотовой связью, что затрудняет передачу информации от очевидцев и медицинских служб.

Госавтоинспекция проводит тщательное расследование, а прокуратура начала проверку в области безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.

Ранее в Лефортовском тоннеле Москвы восстановили движение после ДТП.