Смертельное ДТП унесло жизни двух человек в Иркутской области
Два человека в Иркутской области погибли из-за ДТП
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В Иркутской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Еще двое получили ранения. Об этом ТАСС сообщил мэр Братска Александр Дубровин.
Авария случилась, когда автобус, следовавший из Братска в Тулун, столкнулся с грузовым автомобилем на обочине дороги, приблизительно в 20 км от села Покосное.
На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования/ Перевозчик тоже не медлил и сообщил, что другой автобус отправился для эвакуации пассажиров, как написал Дубровин в телеграм-канале.
Сейчас устанавливается точное количество пострадавших, так как в районе ДТП наблюдаются проблемы со сотовой связью, что затрудняет передачу информации от очевидцев и медицинских служб.
Госавтоинспекция проводит тщательное расследование, а прокуратура начала проверку в области безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.
Ранее в Лефортовском тоннеле Москвы восстановили движение после ДТП.