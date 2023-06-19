Смертельный понедельник: кардиолог рассказала, чем опасен первый день недели

Ирландские ученые выяснили, какой день недели наиболее опасен. Оказалось, что чаще всего инфаркт и инсульт настигают людей в понедельник. Это стало известно благодаря исследованию данных более чем 10 тысяч людей, перенесших подобный удар.

Таким образом, благодаря полученной информации ученые определили, что именно в понедельник на кардиограмме в большинстве случаев фиксируется повышение уровня сегмента ST. Он отражает работу миокарда желудочков и является маркером их скорой гибели. Результаты исследования представили на конференции Британского сердечно-сосудистого общества (BCS) в Манчестере.

«На данный момент ученые разбираются в причинах данной закономерности. Скорее всего, такой эффект вызывает резкая смена обстановки: с выходных на работу. Происходит это, потому что многие люди испытывают сильнейший стресс, и организм просто не справляется с таким количеством негативного гормонального всплеска», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

По словам эксперта, это означает, что большинство людей просто не успевают сбрасывать заработанный за неделю стресс. Это приводит к самым печальным последствиям. Чтобы избежать риска остановки сердца или проблемы с предсердиями, необходимо заботиться и о ментальном здоровье, отделять работу от отдыха.

«Кроме того, важно учиться справляться со стрессом, а также выплескивать адреналин с помощью активных увлечений», - заключила эксперт.

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