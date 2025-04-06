Смертельный пожар произошел в квартире в центре Москвы, перекрыта улица

В одном из жилых домов на Лесной улице в Москве случился пожар. По информации, полученной от источника, в процессе ликвидации возгорания в помещении было найдено тело погибшего человека.

По информации, полученной от Департамента транспорта города Москвы, в связи с возгоранием было временно ограничено движение по 2-му Лесному переулку в направлении Бутырского Вала.

«Когда потушили, там нашли тело. Пока личность неизвестна», — рассказал источник телеканала.

В районе происшествия в настоящее время работают экстренные службы города. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Сети появились видео пожара во дворе жилого дома в Таганроге после атаки дронов ВСУ.