Смертельный пожар произошел в общежитии Качканара на Урале

Два человека погибли в результате пожара в общежитии Качканара в Свердловской области. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Очаг пожара располагался в коридоре у кухни общежития. Как следует из предварительных данных СК, жильцы злоупотребляли спиртным, а мусор складывали возле входа. Их тела нашли в разных местах, они могли задохнуться продуктами горения.

Более точные сведения и подробности произошедшего устанавливаются. Рассматривают разные версии пожара: от замыкания проводки до нарушения правил безопасности. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который мог поджечь хостел с мигрантами в Тверской области.