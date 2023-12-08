СМИ: Apple начнет производить четверть всех iPhone в Индии

Американская корпорация Apple планирует переместить производство четверти iPhone в Индию, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что компания планирует производить более 50 млн устройств ежегодно.

«Apple и ее поставщики планируют производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трех лет, а после этого планируется выпустить еще десятки миллионов единиц», – следует из материала издания.

Уточняется, что, если эти планы удастся реализовать, то к концу десятилетия доля производства в Индии значительно увеличится. Кроме того, пишет газета, завод Foxconn, где будут собирать мобильные устройства, начнет работать в апреле 2024 года. Он строится в штате Карнатака. Ожидается, что на заводе смогут производить до 20 млн устройств, в основном iPhone, в течение 2-3 лет.

WSJ также сообщает, что Apple выбрала Индию в качестве площадки для этапа производства бюджетных iPhone, которые поступят в продажу в 2025 году.

В сентябре о том, что американская корпорация начнет продавать iPhone индийской сборки, сообщило агентство Bloomberg.

В декабре 2022 года WSJ, также ссылаясь на свои источники, сообщила, что Apple начала стремительно переносить часть своего производства из Китая в другие страны Азии. Компания открыла заводы по производству своей продукции в Индии и во Вьетнаме. Источник отмечал, что такие решение корпорации связано с беспорядками, которые происходили в Чжэнчжоу.

Apple – американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира компании расположена в Купертино, штат Калифорния.

Ранее стало известно, что мировой суд Москвы постановил оштрафовать Apple на 12 млн рублей за отказ от выполнения требований по локализации данных пользователей из России. Протокол был составлен Роскомнадзором.