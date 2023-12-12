СМИ: Байден сильно расстраивается из-за нападок на сына Хантера

Сообщается, что Байден говорит о том, что если бы он не стал президентом США в 2020 году, то сейчас не было бы таких сильных и жестоких нападок на его сына. В частности, лидер США предполагает, что не было бы и уголовного преследования.

Издание уточняет, что обсуждать историю сына Джо Байдена с ним могут только определенные соратники и могут они это делать в определенное время. Ведь так легко разозлить лишними обсуждениями президента Америки и вызвать его подавленность.