СМИ: более 30 мирных граждан убиты при ударе Израиля по школе ООН в Джабалии

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля подвергли ракетной бомбардировке здание школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Как передает телеканал Al Mayadeen, все произошло вечером в четверг, 23 ноября, в лагере «Джабалия» на севере сектора Газа.

Сообщается, что в результате обстрела были ранены и убиты десятки находившихся в школе ООН мирных жителей.

«При налете погибли более 30 человек, которые были внутри здания, еще 100 ранены», — сказано в сообщении.

ЦАХАЛ пока произошедшее никак не подтвердил и не опроверг.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».