СМИ: брат вокалиста группы «Океан Эльзы» Вакарчука служил в ТЦК два года

Олег Вакарчук числился во Львовском областном ТЦК (аналог военкоматов на Украине), выяснило издание «Страна», изучив данные его электронной декларации.

Брат вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, как выяснили, находился в должности замкомандира роты по морально-психологическому обеспечению в ТЦК. Он уволился через два года после службы по неизвестным причинам. По предварительным данным, родственник артиста в боевых действиях не участвовал.

Обратили внимание на то, что Вакарчук-младший совершил невероятное, ведь сейчас из украинской армии сложно уйти. У людей просто нет возможности демобилизоваться официально.

Напомним, на Украине прошли массовые облавы в ТЦ, театрах, парках, кафе, на различных мероприятиях. Рейды прошли в крупнейших городах страны. Затронули неожиданные проверки и концерт группы «Океан Эльзы» в Киеве, где смотрели документы мужчин, а некоторых увозили в микробусах.

Ранее сообщалось, что лидер «Океана Эльзы» назвал скандальный концерт с рейдом военкомов «радостью и праздником».