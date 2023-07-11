СМИ: ФБР помогало СБУ в удалении пророссийских аккаунтов в соцсетях

Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на доклад юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

Отмечается, доклад был подготовлен в рамках расследования о цензурировании американским правительством социальных сетей. В документе, отмечает телеканал, также указывается, что в своих запросах к корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) и Alphabet, владеющей Google и YouTube, ведомство было очень неизбирательно и в некоторых случаях требовало закрыть учетные записи, где публиковались антироссийские заявления.

Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.