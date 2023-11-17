СМИ: Финляндия может полностью закрыть границу с Россией

Уточняется, что это делается в качестве резервной меры, если ситуация с мигрантами на российско-финской границе не улучшится.

Ранее финское правительство приняло решение закрыть четыре из восьми КПП на границе с Россией с 18 ноября до 18 февраля 2024 года. Все эти пункты расположены неподалеку от Санкт-Петербурга. Продолжат работать КПП на северном отрезке границы.

Жители Финляндии протестуют против закрытия границы. У многих финнов в России живут родственники, и они опасаются, что лишаться возможности видеться с ними. Петри Маннинен опубликовал петицию с призывом не закрывать границу с Россией. На данный момент она собрала более 6400 подписей.