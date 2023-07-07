СМИ и блогеры должны мониторить: российский профессор объяснил, как бороться с хищениями средств на нужды СВО

Экс-министра нацполитики Ставрополья арестовали за хищение 76 млн рублей на нуждах СВО. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда города Ставрополя

Как рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов, история показывает, что масштабные хищения в период боевых случались во все времена и везде.

«Как бы ни пытались с этим бороться, в том числе путем ужесточения наказания, искоренить этот порок никому не удавалось. СВО в этом отношении — не исключение. Для противодействия расхищению государственных средств и средств частных лиц, направляемых на нужды армии, в настоящее время имеются все необходимые ресурсы и инструменты, как правовые, так и организационные», — пояснил правовед в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, нужно лишь максимально эффективно использовать существующие рычаги предотвращения таких ситуаций, устанавливая факты совершения коррупционных преступлений.

«Виновных нужно привлекать к ответственности и назначать им максимально суровые наказания согласно Уголовному кодексу. Важную роль в мониторинге целевого использования материальных средств, выделяемых армии, должны играть СМИ и активные представители интернет-сообщества, блогеры», — подытожил профессор.

Ранее Песков напомнил о необходимости достичь всех целей СВО.