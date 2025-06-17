СМИ: Израиль в аэропорту Мехрабад атаковал муляжи иранских F-14
Press TV: ЦАХАЛ уничтожила ложные иранские цели в аэропорту Мехрабад
Фото: [Минобороны США]
Вчера Израиль заявил об уничтожении боевых самолётов F-14 в ходе авиаудара по аэропорту Мехрабад в Тегеране. Однако, как выяснилось, это были всего лишь муляжи. Об этом стало известно от агентства Press TV.
Согласно информации, предоставленной агентством, Иран намеренно расположил в указанном месте фальшивые объекты, которые привлекли внимание израильских военных.
Ранее Государственное телевидение Ирана подтвердило информацию о гибели сотрудницы офиса в Тегеране в результате израильской атаки. Женщина погибла от взрывной волны, вызванной ударом Армии обороны Израиля.
16 июня израильские военные нанесли удар по штаб-квартире иранского государственного телевидения во время прямого эфира. Момент атаки был запечатлен в прямом эфире.