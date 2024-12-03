СМИ: кабель в Финляндии случайно перерезал экскаватор

Один из разрывов интернет-кабеля между Швецией и Финляндией случился не в результате акта саботажа, а был случайно поврежден экскаватором, сообщила в своем вторничном выпуске газета Helsingin Sanomat со ссылкой на компанию Elisa.

По информации пресс-службы шведского управления связи и телекоммуникаций, зарегистрированы два повреждения кабеля сети GlobalConnect. Одно из них произошло на территории Финляндии, в Эспоо и Вихти. Шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин высказывал предположение, что повреждения могли быть вызваны диверсией.

Тем не менее, Яакко Валлениус, директор по безопасности компании Elisa, заявил, что инцидент в Вихти не следует считать актом саботажа. Он пояснил, что экскаватор, который работал рядом с кабелем, случайно его перерезал.

Разрыв кабеля в Вихти был зафиксирован в понедельник, а его восстановление завершилось во вторник в 8 утра (по московскому времени 9 утра).

Ранее сообщалось, что между Швецией и Финляндией произошел новый инцидент с повреждением телекоммуникационного кабеля.