СМИ: мощный комбинированный удар наносится по объектам ВСУ в Киеве и других регионах Украины

В ночь на субботу, 1 февраля, в Киеве прогремели взрывы. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе одновременно со взрывами, передает украинский телеканал «24 канал».

Согласно информации, полученной с онлайн-карты, размещённой на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве с 01:43 по московскому времени звучит сигнал воздушной тревоги.

«В Киеве раздаются взрывы», — приводится в сообщении телеканала, опубликованном в его Телеграм-канале.

Ракетные удары нанесены не только по Киеву и пригороду, а также по временно оккупированному Запорожью, по целям в Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, армия России нанесла ракетный удар по целям в Одессе и по тыловой инфраструктуре ВСУ в Павлограде Днепропетровской области.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли сокрушительные удары по позициям украинских войск под Колодезями.