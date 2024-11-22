СМИ: на западе Украины в районе военного аэродрома прогремели взрывы

В городе Староконстантинов, расположенном в Хмельницкой области Украины, были слышны мощные взрывы, прогремевшие на военном аэродроме. Соответствующей информацией поделились местные издания.

В связи с инцидентом воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких областях страны, включая Хмельницкую, Житомирскую, Киевскую, Черкасскую, Черниговскую, Кировоградскую, Сумскую и Полтавскую. Об этом с утра свидетельствовали данные, полученные с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Хотя в Киеве тревожных сигналов не последовало.

Несмотря на это, воздушная тревога, иногда охватывающая всю страну, ежедневно объявляется в различных украинских регионах. Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по объектам связи, оборонной промышленности, военного управления, а также энергетики.

Ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в Днепропетровской и Киевской областях Украины. Местные жители также слышали взрывы в Сумах.