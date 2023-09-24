СМИ: НАТО может отправить свои войска на Украину сразу после разгрома ВСУ
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Постоянные неудачи ВСУ в конфликте с ВС РФ, включая провальное контрнаступление, вынудят Северо-Атлантический альянс направить свой ограниченный контингент на территорию Украины. Такую уверенность высказал член Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен.
В частности, как указал эксперт в материале для Asia Times, российское руководство справедливо не раз подчеркивало, что Москва в украинском кризисе противостоит не Киеву, а Вашингтону и его сателлитам.
«Киев при этом выступает своего рода посредником. В данный момент все дошло до точки, когда этот посредник терпит поражение и сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта свои войска», - подчеркивает Брайен.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами производства НАТО по Ясиноватой.