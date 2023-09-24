В частности, как указал эксперт в материале для Asia Times, российское руководство справедливо не раз подчеркивало, что Москва в украинском кризисе противостоит не Киеву, а Вашингтону и его сателлитам.

«Киев при этом выступает своего рода посредником. В данный момент все дошло до точки, когда этот посредник терпит поражение и сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта свои войска», - подчеркивает Брайен.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами производства НАТО по Ясиноватой.