СМИ назвали причины приостановки переговоров об освобождении заложников в Газе

На сегодняшний день в плену у движения ХАМАС остается больше 130 человек, однако обсуждение их освобождения приостановилось, что не позволило США достичь нового временного перемирия до конца года.

Как сообщает источник газеты Politico, основная причина возникшей ситуации в том, что многие руководители ХАМАС находятся в Катаре и не могут полностью контролировать членов своего движения, находящихся в Газе. Также Америка и Израиль не смогли узнать, где находятся остальные пленники, и убедиться, что они живы. Эти проблемы остановили переговоры, поэтому освобождение пленников затянется на неопределенный срок.