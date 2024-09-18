СМИ: новые мощные взрывы сотрясают Ливан

В Ливане вновь прогремели мощные взрывы. Согласно сообщениям СМИ, звуки, похожие на детонацию, были слышны в нескольких районах страны.

По информации РИА Новости, на этот раз взрывались не пейджеры, как ранее, а другие средства связи: рации, радиоприемники, а также ноутбуки и мобильные телефоны. Местные издания сообщают, что в результате инцидента сотни людей получили ранения в Бейруте, Бекаа, Набатии и на юге Ливана.

Кроме того, очевидцы отмечают, что взрываются магазины сотовой связи и бытовая техника в домах. Также начали гореть некоторые жилые здания, о чем сообщил Mash. В Сети опубликованы кадры с мест происшествий.

Ранее сообщалось о том, что пейджеры перед взрывом в Ливане звонили примерно 10 секунд.