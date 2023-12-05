СМИ: отец актера Гармаша попал в реанимацию

Отец российского актера Сергея Гармаша – Леонид, попал в одну из московских реанимаций из-за осложнений, возникших после операции на тазобедренном суставе, пишет Mash.

Источник отмечает, что Леонид ранее почувствовал недомогания – у него появилась припухлость и покраснение в зоне таза. В этом месте мужчине в 2018-м году установили протез.

90-летний пенсионер был вынужден обратиться к врачам. В результате обследования медики обнаружили на месте протезирования абсцесс – гнойное воспаление тканей. Врачи приняли лечение оставить Гармаша в больнице и делать операцию.

Как отмечает Mash, сейчас мужчина находится в стабильном состоянии. Его перевели в стационар.

Ранее мы сообщали, что народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Актер попал туда, по информации прессы, из-за перенесенного инфаркта. После оказанной медицинскими работниками помощи, артист чувствует себя хорошо.