СМИ: Подорвавшимися на мине под Белгородом оказались чиновники

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтверждал, что в одном из районов региона произошел взрыв машины, предположительно, из-за мины. Всего пострадали три человека: одному оторвало ногу, его пытаются спасти врачи. Еще двое оказались в больнице с травмами головы и ушибами. Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на соцсеть, в подорванном автомобиле якобы находились чиновники.

«В автомобиле находились чиновники — замглавы администрации Краснояружского района Бородаенко Игорь и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Третьим пострадавшим, находившимся в машине, является местный житель Нуриддин А.», — сообщают СМИ.

Самые тяжелые ранения, как сообщают, у Бородаенко. Насколько эта информация соответствует действительности пока неизвестно.

Ранее Минздрав Белгородской области сообщал подробности о состоянии пострадавших после взрыва машины.