СМИ: похожий на бомбу предмет обнаружили в доме сына Нетаньяху в Майами

В доме элитного жилого комплекса в Майами, где живет старший сын премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Яир, нашли предмет, похожий на бомбу, сообщил ТАСС.

По данным СМИ, во вторник администрация ЖК призвала жителей спрятаться в своих квартирах и по возможности не покидать их, а также не подходить близко к окнам. Предупреждение было отправлено в связи с работой полиции, которая проверяла дом на наличие бомбы.

Спустя три часа проверки жильцам сообщили, что дом в безопасности и тревога оказалась ложной.

Один из жителей ЖК рассказал, что в комплексе проживает множество выходцев из Израиля. При этом, по его словам, во время инцидента Яира Нетаньяху не было дома.

Ранее сообщалось, что ХАМАС и «Исламский джихад» обвинили Израиль в срыве переговоров о прекращении огня в секторе Газа.