СМИ посоветовали США обратить внимание на слова Путина о российском комплексе ПВО
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Американский военный обозреватель Military Watch Magazine рекомендовал властям США задуматься над словами Путина о возможностях российского комплекса ПВО. Подробности сообщает РИА Новости.
В своем материале американское СМИ рассказало, что во время визита на Обуховский завод российский президент оценил производственные мощности России, подчеркнув, что по количеству выпускаемых ракет «земля-воздух» Россия на сегодняшний день опережает все страны мира. При этом журналисты отметили, что у комплекса ПВО С-400, производимого Россией, нет аналогов в мире, а на производство аналогичных средств в тех же объемах у всех государств НАТО не хватит мощностей.
Также журналисты посчитали, что успех С-400 заключается в эффективности комплекса против самолетов-невидимок и возможности поражать как баллистические, так и крылатым ракетам, противостоять бомбардировщикам и истребителям. Таким образом, по мнению аналитиков, у России в большом количестве есть средство, способное на многоуровневую оборону.