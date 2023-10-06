СМИ посоветовали США обратить внимание на слова Путина о российском комплексе ПВО

В своем материале американское СМИ рассказало, что во время визита на Обуховский завод российский президент оценил производственные мощности России, подчеркнув, что по количеству выпускаемых ракет «земля-воздух» Россия на сегодняшний день опережает все страны мира. При этом журналисты отметили, что у комплекса ПВО С-400, производимого Россией, нет аналогов в мире, а на производство аналогичных средств в тех же объемах у всех государств НАТО не хватит мощностей.

Также журналисты посчитали, что успех С-400 заключается в эффективности комплекса против самолетов-невидимок и возможности поражать как баллистические, так и крылатым ракетам, противостоять бомбардировщикам и истребителям. Таким образом, по мнению аналитиков, у России в большом количестве есть средство, способное на многоуровневую оборону.