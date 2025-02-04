СМИ: причиной перестрелки и похищения человека в Москве стало неисправное авто

В результате инцидента, произошедшего 4 февраля на западе Москвы, автомобиль, находившийся в неисправном состоянии, стал причиной перестрелки и похищения человека. Об этом стало известно из сообщения, полученного от источника, который предоставил информацию для РЕН ТВ.

4 февраля в пресс-службе Главного управления МВД по городу Москве сообщили о том, что в столице произошла стрельба из оружия, которое не предназначено для поражения живой силы. После инцидента пострадавшего увезли на машине в неизвестном направлении. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

По словам источника, мужчина арендовал автомобиль, который оказался в неисправном состоянии. В связи с этим он оставил машину на стоянке. Позже к нему прибыли представители компании, предоставляющей услуги аренды автомобилей. Возникла конфликтная ситуация.

«Они требовали, чтобы он заплатил. Мужчина отказался, и началась перестрелка», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что после стрельбы на западе Москвы в ряде районов столицы ввели план «Перехват». В Следственном комитете сообщили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение человека».