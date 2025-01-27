СМИ: российские войска освободили Двуречную на купянском направлении

В телеграм-канале «Изнанка» появилась информация об успехах российских войск на купянском направлении. По имеющимся сведениям, российские военные полностью заняли населенный пункт Двуречная.

Отмечается, что враг цеплялся за Двуречную как мог. Ибо в этом случае открывался один из прямых путей на Купянск-Узловой. Штурм вражеских укрепов велся россиянами последние несколько недель.

«Штурмовики 25 омсбр завершают зачистку н. п. Двуречная. Населенный пункт полностью под контролем российских войск», — приводится в публикации телеграм-канала.

Ожидаем официального подтверждения данной информации от Минобороны России.

Ранее поступала информация о том, что на покровском направлении Вооруженные силы Российской Федерации практически установили контроль над населенным пунктом Надеждинка, ведут наступление на Новоандреевку и атакуют Срибное, приближаясь к границам Днепропетровской области.