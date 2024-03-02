СМИ: сбежавшая из РФ Пугачева была удивлена выходом своего «нового» альбома

Певица Алла Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом с названием «P.S». В нем 20 песен, которые являются записями с концерта в Кремле. Однако сама певица была удивлена, что ее творчество пытаются преподносить как принципиально новое, пишет портал «Дни.ру» .

Записи были сделаны еще во время юбилейного выступления в Кремле несколько лет назад. Прошлые композиции, как полагают эксперты, не принесут певице заметной прибыли. Сама она не поет уже долгие годы: нет голоса.

В Сети тем временем активизировались недобросовестные дельцы. Как отмечает «НеМалахов», сама примадонна была удивлена появлением информацией о выходе нового альбома. Звезда не планировала ничего выпускать, и тем более не давала согласия на публикацию сборника.

Тем временем ушлые личности преподносят альбом как новинку Пугачевой. Певица живет в Израиле, а потому пока не может защитить свои авторские права. Представители артистки пока не комментировали ситуацию. Запутала она и СМИ, и опытных звездных обозревателей.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева лишилась крупной прибыли из-за отъезда. Бизнес она оставила известной артистке.