Выпускница «Фабрики звезд» Кудикова лишила Пугачеву солидной прибыли

Фабрикантка Ирсон Кудикова была близка с певицей Аллой Пугачевой настолько, что они вели вместе общий бизнес. Однако отъезд изменил ситуацию, и примадонна лишилась дополнительного дохода. Об этом сообщает издание «Утро.ру» со ссылкой на канал Яны Чуриковой.

Такое яркое шоу как «Фабрика звезд» не могло обойтись без Аллы Пугачевой. Она давала наставления и помогала тем, кто ей симпатизировал. Иных она отвергала, причем достаточно жестко. Например, Лерика не поладила с певицей, а позже у них были разногласия по финансовым вопросам.

Совсем о другом рассказывает Ирсон Кудикова, участница телешоу. По ее словам, Пугачева взяла ее в общий бизнес, настолько тесная связь у них была. Причем дело было успешным, давало прибыль, которая поступала примадонне до самого отъезда в Израиль. После побега исполнительница закрыла или бросила все, что могла.

«Алла Борисовна уехала и все осталось у меня. У нас была школа детского творческого развития», – призналась Ирсон.

Таким образом бизнес сохранился, но прибыль уже полностью поступала в карман Ирсон.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева получает крупную пенсию. Размер выплаты оказался больше, чем у Лолиты и Эдиты Пьехи.