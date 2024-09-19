СМИ: штаб Харрис намеренно ограничивает ее взаимодействие с прессой

Команда Камалы Харрис ограничивает ее взаимодействие со СМИ в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Известно, что с 21 июля Харрис дала всего три интервью, в то время как ее напарник Тим Уолц — четыре. В свою очередь бывший президент Дональд Трамп провел 14 интервью, а его напарник Джей-Ди Вэнс — минимум 59.

Представители Харрис считают, что ограничение коммуникации со СМИ является правильной стратегией, даже если это расстраивает репортеров. Ее команда пытается избежать повторения неудачных высказываний в ходе разговоров с журналистами перед выборами президента США, которые состоятся 5 ноября 2024 года. Речь идет о неуместных комментариях по поводу политических вопросов на посту вице-президента.

Ранее среди американцев провели опрос, в результате которого выяснилось, что Трамп справится с конфликтом на Украине лучше Харрис. В этом уверены более половины респондентов.