СМИ сообщают о серии взрывов в оккупированном Херсоне

Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем аккаунте в соцсетях. Воздушная тревога, по предварительной информации, не объявлялась.

«Жители Херсона сообщают о громких звуках взрывов в центре города»,- пишет украинское СМИ.

Других подробностей происходящего пока не приводится.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ в шестером отбили четыре атаки полчищ ВСУ под Угледаром.