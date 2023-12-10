СМИ сообщают о серии взрывов в оккупированном Херсоне
Фото: [соцсети]
В подконтрольном киевскому режиму российском Херсоне слышны мощные взрывы.
Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем аккаунте в соцсетях. Воздушная тревога, по предварительной информации, не объявлялась.
«Жители Херсона сообщают о громких звуках взрывов в центре города»,- пишет украинское СМИ.
Других подробностей происходящего пока не приводится.
Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ в шестером отбили четыре атаки полчищ ВСУ под Угледаром.