СМИ сообщили о массовом отравлении курсантов военно-морского лицея в Одессе

В военно-морском лицее в Одессе произошло массовое отравление курсантов. Об этом пишет украинское издание «Страна» 17 ноября, в пятницу.

По данным журналистов, было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санправил». По предварительной информации, речь идет об отравлении больше ста человек, госпитализация потребовалась 76 курсантам.

Вполне вероятно, что источник отравления расположен в столовой лицея, там могли быть некачественные или просроченные продукты. Кстати, данный случай не первый на истории лицея, лишь два месяца назад 68 курсантов также были госпитализированы с отравлением.