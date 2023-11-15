СМИ сообщили о намерении Финляндии закрыть погранпереходы на границе с Россией

В Финляндии могут закрыть все пограничные переходы, которые находятся на границе с Россией. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat, ссылаясь на свои собственные источники 15 ноября.

По данным издания, финское правительство готовится сделать это в четверг, 16 ноября: погранпереходы на границы с РФ могут быть закрыты. Делается это для того, чтобы «обеспечить нацбезопасность».

На данный момент официально не уточняется, какие погранпереходы будут закрыты: все или же те, что расположены на восточной границе. Также в среду был отменен брифинг главы финского МВД из-за усиления мер, а ранее сообщалось, что в страну проникают граждане из Ирака и других стран.