СМИ сообщили о новой операции Израиля в секторе Газа

Financial Times сообщила о намерениях израильской армии начать новую операцию в секторе Газа. Речь идет о том, что параллельно с операцией на севере анклава будет проводиться новая – на юге.

Фактически, в ЦАХАЛ считают это многоэтапной стратегией, и израильские военные, которые на данный момент дислоцированы на севере Газы, все равно будут продвигаться на юг осажденного палестинского анклава, гласит официальное объявление.

При этом уточняется, что наземная операция на юг будет проводиться параллельно с северной. Новые данные чиновников Израиля гласят, что большое количество лидеров ХАМАС, боевики и оружие дислоцированы на данный момент именно на юге.