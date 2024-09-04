СМИ сообщили о ракетном прилете в госуниверситет в Сумах, где учился Подоляка

Украинское издание «Страна.ua» пишет в своем аккаунте в соцсетях о серии мощных взрывов в Сумах. Сообщается, что, по предварительным данным, ракеты угодили в Сумской государственный университет.

Инцидент уже комментируют в украинском сегменте соцсетей. По словам местных жителей, указанное учебное заведение в последнее время активно использовалось как пункт временной дислокации украинских военных.

О пострадавших и разрушениях информации не приводится.

К слову, среди выпускников Сумского госуниверситета значится известный медийный военный эксперт Юрий Подоляка.

Ранее в Харьковской области прогремел взрыв на складе боеприпасов ВСУ. Инцидент произошел из-за неосторожного обращения со снарядами. Бойцы оставили их под палящим солнцем, что привело к возгоранию.