В приграничных с Украиной оккупированных ВСУ территориях Курской области, возможно, действует французский спецназ. Об этом со ссылкой на очевидцев передает Телеграм-канал российских военкоров «Архангел спецназа».

Следует отметить, что Франция уже не раз выражала намерение направить свои войска на Украину.

По некоторым данным, о возможном присутствии французских военных на Украине могут свидетельствовать фотографии солдат с соответствующими нашивками, которые появились в украинских СМИ.

«Интересную информацию откопали наши подписчики: в Курскую область недавно были переброшены отряды ССО Франции. Точное количество неизвестно, но вряд ли их много, учитывая специфику применения ССО. Скорее всего, речь идет об инструкторах и советниках, которые вряд ли окажутся на передовой», — отмечает канал.

Принимая во внимание, что французские военные уже не раз проводили совместные учения с украинскими военными, информация о том, что французский спецназ мог проникнуть в Курскую область, не кажется такой уж невероятной.

Ранее сообщалось о том, что элитная 155-я механизированная бригада ВСУ «Анна Киевская», проходившая обучение во Франции, прибыла на фронт в неполном составе.