СМИ: сотрудники военкомата на западе Украины выдавали повестки прямо на стройке

Сотрудники военкоматов на Украине становятся все более изобретательными в попытке выдать повестки мужчинам. Подробности в своем официальном канале в социальных сетях рассказало издание «Страна» в среду, 20 марта.

Так, по данным издания, для того, чтобы выписать повестки на строителей. сотрудники военкомата в Тернополе залезли на недостроенное здание, чтобы довершить начатое. Повестки же, пишет канал «Страны», выписывали буквально на крыше.

Очевидцы снимали странный процесс на видео, удивляясь происходящему. На кадрах видно, как мужчины в камуфляже беседуют с работниками стройки наверху недостроенного здания. Напомним, что на Украине объявлен режим военного положения с 24 февраля 2022 года, потом сразу же был подписан и указ о мобилизации граждан.