СМИ заявили, что Трамп видит в ЕС не партнера, а скорее принимает за врага

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не видит в ЕС союзника, а скорее принимает за врага. Со ссылкой на источник испанская газета Pais сообщила, что постоянно появляется множество признаков говорящих об этом.

По утверждению СМИ, в среду Трамп заявил, что Евросоюз создали, дабы «докучать» США. Это высказывание вызвало в ЕС беспокойство. Как отмечает газета, своим заявлением Трамп выразил презрение к европейским институтам на фоне торговой войны с ЕС, которая в настоящее время «варится на медленном огне».

При этом по заверению издания, большинство лидеров европейских стран решили не уделять слишком много внимания словам президента США, просто приняв данный факт.

«Мы должны заниматься педагогикой, но не подливая масла в огонь», —сказал изданию неназванный дипломат.

Ранее глава Штатов анонсировал введение 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, в том числе автомобили.