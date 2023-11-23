СМИ: сын депутата парламента Ливана погиб при израильском ударе

Сын депутата парламента соседнего с Израилем Ливана Мухаммеда Раада погиб во время одного из последних ракетных ударов ЦАХАЛ по стране.

Как информирует Al Jadeed, что накануне Армия Израиля атаковала юг Ливана, в результате чего ракеты попали в один из домов в поселке Бейт-Яхун.

«Погибли четыре человека, в том числе сын Раада», - приводится в публикации СМИ.

Отмечается, что Мухаммед Раада — является в парламенте Ливана представителем радикального движения «Хезболлы», а также руководителем фракции «Верность сопротивлению» в ливанском законодательном органе.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».