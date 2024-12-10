СМИ сообщили о новом приказе сирийской оппозиции для бойцов

Сирийское командование вооруженной оппозиции приказало бойцам покинуть захваченные города. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники в повстанческом движении.

По данным неназванного источника, руководители вооруженной оппозиции приказали бойцам покинуть города, в которых надо будет развернуть подразделения полиции и силы внутренней безопасности (которые связаны с ХТС).

Напомним, что два дня назад в Дамаске было захвачено гостелевидение, по которому бойцы вооруженной оппозиции сообщили об установлении контроля над всей страной. Президент Сирии Башар Асад, по данным источников, прибыл в Москву, где ему дали убежище. Ранее также стало известно о том, что национальная авиакомпания Сирии убрала с сайта изображения с Асадом.